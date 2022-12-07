В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу, она действует в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных украинским властям частях Запорожской области, Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

Тем временем в Киеве начались экстренные отключения света. Как утверждают в компании «Киевские электросети», на такую меру пошли после воздушных ударов России. Также в Одесской области начался переход от экстренных отключений света к аварийным.