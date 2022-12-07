Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:01, 7 декабря 2022Бывший СССР

В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В двух регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу, она действует в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных украинским властям частях Запорожской области, Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

Тем временем в Киеве начались экстренные отключения света. Как утверждают в компании «Киевские электросети», на такую меру пошли после воздушных ударов России. Также в Одесской области начался переход от экстренных отключений света к аварийным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на план США исключить Россию из G20
В России выявили 6935 случаев коронавируса
Apple засудят из-за гаджета-шпиона
Обстрелявшего полицейских под Ростовом мужчину в камуфляже задержали
Косметолог назвала способы улучшить состояние кожи за месяц
Невеста Роналду оценила его отсутствие в стартовом составе матча 1/8 финала ЧМ
В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу
272-килограммовая женщина похудела на 165 килограммов и показала обвисшую кожу
Экстренные отключения света начались в Киеве
ФСБ предъявила российскому ученому обвинение в госизмене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.