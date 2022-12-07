Женщина споткнулась, упала в руки незнакомца и решила выйти за него замуж

The Guardian: в США женщина споткнулась, упала в руки незнакомца и вышла за него замуж

В США женщина споткнулась у трапа самолета, упала в руки незнакомца, вскоре вышла за него замуж и родила двоих дочерей. Историю ее любви публикует The Guardian.

В 1997 году на тот момент 26-летняя Хейли работала в технологической компании в Сан-Франциско. Женщина недавно развелась и наслаждалась свободой. В августе она договорилась с друзьями полететь в Лос-Анджелес на выходные. Перед посадкой в самолет Хейли потеряла друзей из виду и, чтобы быстрее их отыскать, решила обойти столпившихся у трапа людей.

В какой-то момент женщина споткнулась и начала падать. Стоявший рядом пассажир быстро среагировал и поймал ее. Спасителем оказался на тот момент 27-летний Шон, который тоже летел с друзьями в Лос-Анджелес на выходные, чтобы сходить на концерт.

Хейли поблагодарила Шона за помощь и скрылась в толпе. Приятели мужчины пошутили, что женщины так и падают ему в руки. «Я заметил ее еще во время регистрации и подумал, что она симпатичная», — вспоминает Шон. Он рассказал, что после прибытия в аэропорт Голливуда снова заметил Хейли и решил пригласить ее на концерт. Женщина поблагодарила за предложение, но отказалась, поскольку у нее были свои планы.

Через несколько дней Хейли и Шон снова встретились в зале ожидания аэропорта. Выяснилось, что им предстоял обратный полет на одном самолете. В тот раз женщина попросила у мужчины его номер телефона, и тот записал его на странице старого журнала.

Хейли позвонила Шону и договорилась о свидании. «На нем был костюм в цветочек, и я поняла, что пропала», — с улыбкой вспоминает женщина. Шон же признался, что Хейли сразу же очаровала его, и в ходе свидания это чувство только усиливалось. Между молодыми людьми вспыхнул роман, но Хейли решила взять паузу и подумать, готова ли она к новым серьезным отношениям. Она на время уехала в Канаду, а после возвращения больше не расставалась с Шоном.

Пара поженилась в 1997 году, спустя два года у супругов родилась первая дочь, а еще через 11 лет — вторая. Хейли заключила, что они с Шоном встретились в правильное время и отлично дополнили друг друга.

Ранее сообщалось, что в Сиднее, Австралия, женщина получила записку от незнакомого мужчины в автобусе с просьбой позвонить ему и через десять лет стала его женой. Теперь записка хранится в рамке в их семейном доме.