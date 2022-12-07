Песня Леди Гаги получила больше всего запросов в Shazam

Песня Леди Гаги из тиктоков с танцем Уэнсдэй получила больше всего запросов в Shazam

Композиция Bloody Mary американской певицы Леди Гаги стала песней, получившей наибольшее количество запросов в Shazam. Об этом сообщили представители сервиса в своем Twitter-аккаунте.

«Песня Bloody Mary Леди Гаги стала самой зашазамленной композицией в мире»! — было сказано в твите.

Трек Bloody Mary вышел в 2011 году, однако недавно песня вновь набрала популярность благодаря сериалу «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона. В одной из серий главная героиня, роль которой исполняет актриса Дженна Ортега, приходит на школьную дискотеку и начинает танцевать. Танец стал вирусным — пользователи TikTok стали снимать пародии на него, используя песню Леди Гаги.

Ранее в августе рэпер Дрейк был назван самым популярным исполнителем по количеству запросов в Shazam.