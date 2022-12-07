Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны показало карту боевых действий на Украине на 7 декабря

Минобороны России в ходе брифинга показало журналистам карту боевых действий на Украине по состоянию на 7 декабря. Видео со свежими данными опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов и детальные данные по потерям.

Так среди прочего официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили несколько единиц вооружения, поставленных Западом Украине.

Он сообщил, что в районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики (ДНР) и Зеленый Гай Харьковской области были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе Малотарановки в ДНР — боевая машина системы залпового огня «HIMARS» и 48 реактивных снарядов к ней.

По сообщению Конашенкова, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать были отбиты на всех направлениях, где такие попытки производились — купянском, донецком и южнодонецком. При этом на краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление и закрепились на выгодных рубежах.

Суммарно на всех перечисленных направлениях Вооруженные силы России уничтожили более трехсот солдат ВСУ. Также по уточненной информации Минобороны на 7 декабря, с начала спецоперации были уничтожены: 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин и 7498 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее Минобороны показало работу военного бронепоезда в ходе спецоперации.