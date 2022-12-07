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10:34, 7 декабря 2022Россия

Военкор оценил планы Украины по наступлению на Крым

Военкор Коц заявил, что бояться наступления Украины на Крым не стоит

Фото: Reuters

Военный корреспондент Александр Коц оценил планы Киева по наступлению на Крымский полуостров и заявил, что бояться этого не стоит. Об этом журналист рассказал в интервью для KP.RU.

«Бояться не надо, надо понимать, что они держат это в уме и на полном серьезе. Это не сумасбродное заявление городского сумасшедшего, у них действительно это есть в планах», — сказал военкор.

По словам Коца, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, Киев бы развязал войну против Донбасса и «смял бы его». «Просто задавили бы количеством. И на кураже [Вооруженные силы Украины] пошли бы дальше на Крым. И завязались бы тяжелые бои», — добавил он, подчеркнув, что тогда на полуострове наблюдалась бы ситуация, которая сейчас происходит на территории Украины и регионах, вошедших в состав России.

Военкор отметил, что если в зимнюю кампанию украинской стороне удастся наступательная операция, к примеру, на запорожском направлении, то она сможет отделить часть российских войск от основных сил и выйти к Крыму. Он также обратил внимание, что Москва просчитывает все сценарии развития военных действий и укрепляет границу.

Ранее Коц рассказал о жизни мобилизованных в зоне специальной военной операции (СВО) под Сватово в Луганской народной республике. Он отметил, что обстановка в зоне СВО действительно непростая, однако если бойцами руководит грамотный офицер, который способен организовать работу подчиненных, то, как правило, серьезных проблем нет.

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Варвара Кошечкина
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