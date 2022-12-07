Названы причины подорожания жилья

МВФ: рост ставок сильнее влияет на стоимость недорогого жилья

Увеличение ставок центральными банками стран и неопределенность в мировой экономике повысили стоимость капитала и оказали давление на выросшие цены на недвижимость. Причины подорожания жилья назвали в Международном валютном фонде (МВФ), пишет «Коммерсантъ».

Эксперты исследовали рынки жилья России, Турции, Чехии, Польши, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Словакии и Словении. Они пришли к выводу, что в первой половине 2022 года в большинстве этих стран недвижимость стоила достаточно дорого. На данный момент цены снизились — монетарные шоки и замедление роста доходов населения могут обернутся существенной ценовой коррекцией.

Наиболее важным фактором в определении роста цен на жилье является увеличение доходов. При этом сильнее всего параметр влияет на дорогие сегменты рынка. При среднем росте валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,6 процента стоимость недвижимости увеличилась на 2,7 процента, в то же время уровень ставок составил 5 процентов, а реальный рост доходов — 4,8 процента. После финансового кризиса в 2008 году рост ВВП стал меньше влиять на цены, чем изменение ставок, которые сильнее сказываются на недорогом жилье. Чем выше доля ипотечного кредитования и долговая нагрузка домохозяйств, тем более выраженным будет эффект.

Повышение уровня безработицы влияет на рынок незначительно, а рост населения приводит к росту цен в первую очередь на недорогую недвижимость. Инфляция способствует небольшому подорожанию жилья. При этом резкое изменение стоимости недвижимости может негативно отразиться на экономической активности и финансовой стабильности.

Ранее России предрекли снижение цен на жилье в случае отмены льготной ипотеки на новостройки. По словам экспертов, стоимость недвижимости вырастет как на первичном, так и на вторичном рынках.