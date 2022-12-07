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16:12, 7 декабря 2022Наука и техника

В России рассказали о дальнобойном оружии Украины

Эксперт Лавров: на Украине модернизировали советские беспилотники Ту-141 «Стриж»

Фото: Pavel Klimov / Reuters

На Украине модернизировали советские беспилотники Ту-141 «Стриж». О дальнобойном оружии Киева рассказал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

По его оценке, беспилотник Ту-141 «Стриж» отличается максимальной дальностью полета (1 тысяча километров) и скоростью (1 тысяча километров в час). Специалист допускает, что именно это изделие, прошедшее глубокую модернизацию, могло использоваться для атаки на российские города.

«Для применения на дальних дистанциях новый вариант по всей видимости прошел глубокую модернизацию. Его надо было оснастить не только современной инерционной навигационной системой, но и корректировкой по спутниковым координатам, высотомером и продвинутым полетным контроллером», — пишет автор.

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Эксперт уверен, что модернизированным беспилотникам удалось атаковать из-за того, что «сыграл элемент внезапности первого применения». «Нанести серьезный военный урон с их помощью невозможно. Поэтому вероятно, что Киев попробует переключить удары новой игрушкой на медийно-значимые цели», — заключает обозреватель.

В декабре Минобороны России сообщило о перехвате украинских беспилотников, летевших на малых высотах в Рязанской и Саратовской областях.

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Иван Потапов
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