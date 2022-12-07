В украинском Никополе объявили воздушную тревогу

В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

В городе Никополь Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее воздушная тревога звучала в двух регионах республики — в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных украинским властям частях Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

6 декабря стало известно о взрывах в Никополе. Подробности произошедшего не сообщались.