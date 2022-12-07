Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:32, 7 декабря 2022Бывший СССР

В украинском Никополе объявили воздушную тревогу

В Никополе Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

Фото: Ammar Awad / Reuters

В городе Никополь Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее воздушная тревога звучала в двух регионах республики — в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных украинским властям частях Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

6 декабря стало известно о взрывах в Никополе. Подробности произошедшего не сообщались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.