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19:16, 7 декабря 2022Наука и техника

С конвейера сошел последний Boeing 747

The Drive: с конвейера сошел последний самолет Boeing 747

Фото: Stephen Brashear / Getty Images

С конвейера сошел последний самолет Boeing 747. Об этом сообщает The Drive.

Издание напоминает, что последний самолет Boeing 747 произведен на заводе в американском городе Эверетт (штат Вашингтон). Летательный аппарат в начале следующего года должна получить авиакомпания Atlas Air.

«Впервые более чем за 50 лет у нас не будет 747 на этом объекте», — сказал генеральный менеджер программ Boeing 747 и 767 Ким Смит.

Издание отмечает, что программа Boeing 747 стартовала в конце 1960-х годов.

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«Эра четырехдвигательных авиалайнеров заканчивается, поскольку Boeing и конкурирующий Airbus полностью перешли на семейства двухдвигательных широкофюзеляжных самолетов», — уточняет издание.

В октябре исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что в России стартовало производство первых самолетов Ту-214, поставки которых авиакомпаниям планируется начать в 2023 году.

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Иван Потапов
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