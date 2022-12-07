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10:04, 7 декабря 2022Россия

В российском городе всех школьников отправили на карантин из-за вспышки ОРВИ

Все школьники Смоленска ушли на карантин из-за превышения порога по ОРВИ почти втрое

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Смоленске все школьники ушли на карантин из-за превышения порога по ОРВИ и гриппу почти втрое — на 281 процент. Об этом сообщила начальник отдела общего образования управления образования Смоленска Ольга Симонова, ее цитирует ТАСС.

«С сегодняшнего дня на семь календарных дней на карантин по ОРВИ ушли учащиеся всех 43 школ Смоленска, это более 37 тысяч детей», — сказала Симонова.

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Анастасия Шейкина
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