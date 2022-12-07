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19:54, 7 декабря 2022Ценности

Мужчина сделал пересадку волос и показал распухшую голову

Рамо Халифа из США сделал пересадку волос в Турции и поделился опытом

Фото: Agustin Fernandez / Unsplash

Житель Атланты, США, сделал пересадку волос и поделился опытом с подписчиками. Соответствующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

Рамо Халифа (Ramo Khalifa) рассказал, что решил пройти данную процедуру в Турции. На размещенном видео он показал результат проведенной операции. По словам мужчины, через некоторое время после проведенной манипуляции его голова начала распухать. «Моя голова была готова взорваться», — сказал он в ролике, отметив, что на следующий день отек исчез и голова приобрела прежние размеры.

Зрители удивились подобному эффекту от пересадки волос, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Похоже на видео с резинками, сжимающие арбуз», «Я пересадил свою бороду, и моя шея распухла. Я был похож на лягушку», «Он хотел пересадку волос, а ему сделали пересадку лица», — иронично высказывались они.

В октябре модель OnlyFans Виктория из Великобритании сделала пластическую операцию по подтяжке век и едва не лишилась головы в самолете.

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Мария Винар
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