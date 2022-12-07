Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 7 декабря 2022Россия

Россиянин почти 30 лет жил с 8-сантиметровым наростом в носу

В Подмосковье врачи достали из носа мужчины 8-сантиметровый полип

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Россиянин прожил с огромным наростом в носу почти 30 лет — врачи Московской областной больницы имени Розанова достали из его ноздри 8-сантиметровый полип. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Годами 60-летний мужчина испытывал проблемы с дыханием, храпел, страдал от головных болей и повышенного артериального давления. С этими жалобами он обратился в больницу, где его направили на компьютерную томографию. Во время обследования врачи обнаружили в носу у мужчины полип. Нарост решили убрать под местной анестезией — общий наркоз пациенту был запрещен по состоянию здоровья.

«Через ноздрю был извлечен огромный полип размером восемь на шесть сантиметров. Сразу после удаления мужчина задышал носом. Как оказалось, образование закрывало всю носоглотку, поэтому неудивительно, что мужчина испытывал трудности в дыхании», — рассказал отоларинголог Станислав Борисовский.

После операции мужчина стал высыпаться, у него нормализовалось давление и прошли головные боли.

Ранее сообщалось, что житель Приморья полгода прожил с гнилой 10-сантиметровой деревяшкой в носу. Щепка застряла в носовой полости после травмы на лесоперерабатывающем производстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на план США исключить Россию из G20
Сборы на российской таможне снизились на 10 процентов
Квартиру играющего в США российского хоккеиста обокрали в Москве
Врач развеял популярный миф о сахаре
Алла Пугачева назвала критикующих «продажными тварями»
Москва заняла четвертое место в списке экологически чистых регионов страны
В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену
СБУ заявила об обысках на объектах УПЦ
В Петербурге женщина выкрала из реанимации четырехмесячного сына с пневмонией
Россиянин почти 30 лет жил с 8-сантиметровым наростом в носу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.