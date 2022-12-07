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08:31, 7 декабря 2022Мир

Стало известно о «пропасти» в отношениях Франции и Германии

Politico: в отношениях между Францией и Германией продолжается рост напряженности

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В отношения между Францией и Германией продолжается рост взаимной напряженности. О пропасти между двумя европейскими державами стало известно изданию Politico.

По информации газеты, разногласия между Парижем и Берлином сохраняются по большинству важных вопросов, таких, как геополитика, оборонная сфера, энергетическая политика и государственные финансы. Отмечается, что двусторонний саммит двух государств, который должен был состояться в ноябре, пришлось отменить из-за противоречий в позициях.

Politico со ссылкой на источники пишет, что канцлер ФРГ Шольц отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона о совместном визите в Китай для представления единого европейского фронта лидеру КНР Си Цзиньпину. Власти государств недовольны эгоизмом друг друга.

Ранее обозреватель из США Каролин де Грюйтер указала на ссору, возникшую между Францией и Германией из-за конфликта на Украине. По ее словам, с годами отношения Парижа и Берлина становились все более «несбалансированными», а украинский конфликт обострил «основополагающее расхождение» между Францией и ФРГ, «вызвав трения у обеих сторон».

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Виктория Кондратьева
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