Посла России в Кишиневе вызовут в МИД из-за падения фрагментов ракеты

Посла России в Кишиневе Васнецова вызовут в МИД из-за падения фрагментов ракеты

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в МИД и министерство европейской интеграции Молдавии после инцидента с падением фрагментов ракеты вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера страны Наталью Гаврилицу.

«Как и в случае с ракетой, которая упала рядом с Наславчей, мы готовы сотрудничать с международными организациями для расследования. Я знаю, что МИД вызовет посла России для обсуждения этой темы», — сказала Гаврилица.

Ранее пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за упавших обломков ракеты на территории республики вблизи границы с Украиной. Ведомство уточнило, что обнаруженные части снаряда подобрали и отправили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

5 декабря саперы проверили корпус и обломки ракеты. В результате осмотра специалисты пришли к выводу, что взрывчатое вещество на объектах отсутствует.