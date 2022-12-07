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22:41, 7 декабря 2022Бывший СССР

Посла России в Кишиневе вызовут в МИД из-за падения фрагментов ракеты

Посла России в Кишиневе Васнецова вызовут в МИД из-за падения фрагментов ракеты

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в МИД и министерство европейской интеграции Молдавии после инцидента с падением фрагментов ракеты вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера страны Наталью Гаврилицу.

«Как и в случае с ракетой, которая упала рядом с Наславчей, мы готовы сотрудничать с международными организациями для расследования. Я знаю, что МИД вызовет посла России для обсуждения этой темы», — сказала Гаврилица.

Ранее пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за упавших обломков ракеты на территории республики вблизи границы с Украиной. Ведомство уточнило, что обнаруженные части снаряда подобрали и отправили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

5 декабря саперы проверили корпус и обломки ракеты. В результате осмотра специалисты пришли к выводу, что взрывчатое вещество на объектах отсутствует.

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Марина Совина
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