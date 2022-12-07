Российский подросток надругался над семилетней девочкой и попал под следствие

В Приморье задержали 15-летнего подростка, надругавшегося над семилетней девочкой

В Приморском крае 15-летний подросток из города Фокино надругался над семилетней девочкой. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает КП-Владивосток.

По сведениям издания, юноше вменяют совершение преступления по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Известно, что фигурант вырос в небогатой семье. Он проживал вместе с отцом, так как его мать нашла другого мужчину, вышла за него замуж и родила второго ребенка.

По предварительным данным, на преступление подростка подтолкнул его товарищ. Именно после его советов он решил совратить ребенка. В полицию обратились родители потерпевшей. После этого школьника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, решается вопрос о его аресте.

2 декабря сообщалось, что в Красноярске педофил заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку и показал ей порнофильм.