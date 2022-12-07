Москвичи вновь заинтересовались покупкой жилья в новостройках

В ноябре 2022 года объем продаж новых квартир в Московском регионе вырос на 17 процентов

В ноябре 2022 года объем продаж квартир на первичном рынке в Московском регионе увеличился на 17 процентов относительно октября, до 6,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). О том, что жители столицы вновь заинтересовались покупкой жилья в новостройках, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического сервиса BnMap.pro.

Наибольшее количество продаж новых квартир было зарегистрировано в Старой Москве — 3,2 тысячи ДДУ. По сравнению с октябрем положительная динамика показателя составила 40,5 процента. В Московской области параметр относительно десятого месяца года увеличился на 4,2 процента, до 2,5 тысячи сделок. В Новой Москве число покупок жилья в новостройках уменьшилось — на 1,8 процента, до 869 ДДУ.

По словам экспертов, повышение спроса на недвижимость в новостройках вызвано слухами о возможной отмене или пересмотре параметров льготной ипотеки. Кроме того, другими причинами этому служат завершение частичной мобилизации и сезонное оживление рынка. Специалисты добавили, что в данный момент на покупку недвижимости в основном решаются те, кто не может ее откладывать. Они предполагают, что в декабре и январе продажи жилья в новостройках столицы продолжат расти, так как активность клиентов к Новому году традиционно повышается.

При этом, несмотря на рост числа продаж квартир в Московском регионе, рынок «первички» не смог вернуться к показателям ноября 2021-го — тогда там было оформлено 15,4 тысячи договоров. Отрицательная динамика в 2022-м относительно 2021-го составила 43 процента. По словам экспертов, для полноценного подъема рынка спрос должен удвоиться, однако прийти к подобным показателям вряд ли удастся быстро.

В декабре в Минфине сообщили, что окончательное решение по вопросу дальнейшей судьбы льготной ипотеки еще не принято. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, на данный момент отмена или продление программы обсуждается правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.