В Кремле заявили о готовности содействовать встрече Алиева и Пашиняна
Россия готова оказать необходимое содействие для проведения встречи главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что если по этой встрече появится какое-то понимание, об этом будет сообщено.
Ранее в МИД Армении сообщили, что получили от Азербайджана предложения о проекте мирного соглашения. Обсуждение мирного урегулирования продолжается, Ереван надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу, добавили в ведомстве.
26 ноября президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором обсудили шаги по реализации трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы.