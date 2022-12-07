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13:47, 7 декабря 2022Бывший СССР

В Кремле заявили о готовности содействовать встрече Алиева и Пашиняна

Песков: Россия готова оказать содействие для проведения встречи Алиева и Пашиняна

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Россия готова оказать необходимое содействие для проведения встречи главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что если по этой встрече появится какое-то понимание, об этом будет сообщено.

Ранее в МИД Армении сообщили, что получили от Азербайджана предложения о проекте мирного соглашения. Обсуждение мирного урегулирования продолжается, Ереван надеется на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу, добавили в ведомстве.

26 ноября президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором обсудили шаги по реализации трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы.

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Варвара Кошечкина
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