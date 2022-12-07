Российскому рекламному рынку предрекли рост

«Известия»: российский рекламный рынок в 2023 году вырастет на 10% из-за новых компаний

Российскому рекламному рынку в 2023 году предрекли рост на 10 процентов за счет активного продвижения отечественных брендов — их уже более 700. Об этом пишет «Известия».

Отмечается, что в уходящем году рынок упал на 25–30 процентов. По информации Национального Рекламного Альянса (НРА), на рынок вышли свыше 700 новых локальных и федеральных рекламодателей.

Как сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), к осени 2022 года из 33 самых крупных рекламодателей по бюджету в России остались только четыре иностранных. Большое число рекламодателей покинули рынок в области НКО, IT, недвижимости, коммуникаций, промышленности и финансов.

По данным АКАР, топ-15 крупнейших рекламодателей изменился. Первые позиции по-прежнему занимают «Сбер» и «Яндекс», третье место вместо Pepci Co заняла компания «Интернет решения» (Ozon), а четвертое — МТС. Пятое место занял ВТБ.

Ранее Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы, принятый в первом чтении. Документ предполагал создание структуры, которая будет отвечать за «информационный ресурс размещения информации» и предоставлять к нему доступ.