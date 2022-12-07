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11:13, 7 декабря 2022Экономика

Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления санкций

Октябрьский экспорт угля из России приблизился к рекорду из-за ослабления санкций ЕС

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Октябрьский экспорт угля из России приблизился к рекорду из-за ослабления санкций ЕС в сентябре, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Поставки взлетели почти до 16,6 миллиона тонн — это чуть меньше июньского уровня, который стал максимальным с 2017 года.

В ноябре экспорт немного снизился в соответствии с нормальной сезонной волатильностью, отмечают эксперты Kpler. Анализ компании касается только поставок по морю и основан на данных о грузах с коксующимся и энергетическим углем от портов, брокеров и аналитической сети компании. 

С 10 августа в ЕС действует запрет на импорт российского угля, однако в сентябре Европейская комиссия (ЕК) выпустила пересмотренное руководство по антироссийским санкциям — в нем исполнительный орган указал, что фирмам из ЕС разрешается оказывать услуги по доставке, финансированию и страхованию грузов с российским углем при транспортировке в третьи страны в целях поддержания энергетической безопасности во всем мире.

Россия традиционно входит в тройку крупнейших экспортеров угля в мире.
«С начала года направления экспорта угля изменились: Турция стала одним из ключей к успеху России, а Китай тоже внес свой вклад», — сообщил аналитик Kpler Виктор Катона. Он добавил, что продажи снизились, когда в сентябре были введены ограничения ЕС. 

России удалось нарастить продажи летом 2022 года, так как спрос на уголь во всем мире резко вырос после начала украинского конфликта — страны стали искать более дешевые альтернативы природному газу. Вместе с тем аналитики считают, что для сохранения уровня добычи и экспорта российского угля после потери европейского рынка России нужно инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры, включая расширение Восточного полигона. Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев года добыча Россией угля упала на 4,2 процента. 

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Софья Ермакова
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