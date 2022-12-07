Число пострадавших в результате смертельного ДТП в ДНР с военными возросло

Число пострадавших в результате смертельного ДТП в ДНР с военнослужащими возросло

Число пострадавших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Донецкой народной республике (ДНР) выросло до шести. Об этом со ссылкой на экстренные службы в среду, 7 декабря, пишет ТАСС.

Смертельная авария произошла в Шахтерском районе. Сначала сообщалось, что в результате столкновения перевозившего военнослужащих автомобиля с другим транспортным средством погибли 16 человек, еще трое — пострадали.

По уточненным данным, скончались 15 человек, а в больницу с травмами попали шестеро. Трое пострадавших доставлены в Шахтерск, еще трое — в Торезскую ЦРБ.

ДТП произошло на автодороге Шахтерск — Торез. Среди погибших — водитель грузовика. На месте ДТП работают оперативные службы. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.