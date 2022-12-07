В российском жилом доме произошел взрыв газа

В МЧС сообщили о взрыве газа в жилом доме города Азов Ростовской области

В городе Азов Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным министерства, ЧП в российском жилом доме произошло вечером во вторник, 6 декабря. Взрыв прогремел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Черноморском переулке.

После взрыва газа пожара не последовало, пострадал один человек. В МЧС уточнили, что хлопок произошел, когда хозяин одной из квартир проводил ремонтные работы с газовым оборудованием.

«В квартире нарушено остекление оконных проемов, повреждена входная дверь и межквартирная перегородка. Несущие конструкции дома не пострадали», —говорится в сообщении министерства. Там также добавили, что всех эвакуированных из-за взрыва жильцов вернули в свои квартиры.

За последние четыре дня в России газ в жилых домах взрывался пять раз. В частности, 4 декабря взрыв газа произошел в Нижневартовске — погибли восемь человек, в городе после ЧП ввели режим ЧС муниципального характера и объявили траур. 5 декабря газовоздушная смесь взорвалась в жилых домах в Ярославле, Нижнем Новгороде и Воронежской области. 6 декабря газовый баллон взорвался в Омской области.

Главный эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина выразила мнение, что взрывы газа в российских домах связаны с плохой подготовкой коммуникаций к зиме. По ее словам, под угрозой находятся дома, которые плохо подготовили к холодному времени года, в том числе их отопительные системы.