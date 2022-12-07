Сандра Буллок продала дом в США в рекордные сроки

Mansion Global: актриса Сандра Буллок нашла покупателя на дом в США за три недели

Актриса Сандра Буллок в рекордные сроки нашла покупателя для своего дома в США. На поиск нового владельца жилья у нее ушло три недели, сообщает Mansion Global.

Особняк находится недалеко от калифорнийского Сан-Диего. Буллок выставила его на продажу в сентябре, контракт на покупку был заключен за три недели. Актриса выручила от сделки 5,6 миллиона долларов (более 352,7 миллиона рублей). Она владела объектом с 2007 года, когда купила его за 2,7 миллиона долларов.

В распоряжении нового владельца оказался участок с домом площадью 551 квадратный метр. Внутри есть четыре спальни и шесть ванных комнат. На участке построен гостевой дом и оборудован бассейн с морской водой. На территории есть место для новых построек и виноградников.

В начале сентября покупателя для своего жилья в рекордные сроки нашел американский актер Бен Аффлек. Дом находится в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. Актер выставил недвижимость на продажу в начале августа и попросил за нее 29,9 миллиона долларов (на тот момент более 1,8 миллиарда рублей).