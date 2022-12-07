Сборы на российской таможне снизились на 10 процентов

ФТС за 11 месяцев 2022 года снизила перечисления в российский бюджет на 10 процентов

С начала 2022 года Федеральная таможенная служба (ФТС) снизила перечисления в российский бюджет почти на 10 процентов, до 5,627 триллиона рублей. За тот же период прошлого года сборы составляли 6,249 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает РИА Новости.

Всего за 11 месяцев было зарегистрировано более 3,5 тысячи деклараций на товары, в том числе 1,24 тысячи на экспорт и 2,31 тысячи на импорт. Автоматически зарегистрировано 84,82 процента деклараций, выпущено — 32,84 процента. Доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества составила 1,39 процента.

Ранее глава ФТС Владимир Булавин в ходе выступления в Совете Федерации рассказал, что за полгода в Россию по параллельному импорту ввезли критически важных товаров почти на девять миллиардов долларов. Общий объем параллельного импорта достиг 17 миллиардов долларов.

В октябре первый замглавы руководителя службы Руслан Давыдов отмечал, что с января по сентябрь в России зарегистрировано рекордное положительное внешнеторговое сальдо, то есть разница между экспортом и импортом. На фоне отказа западных стран поставлять ряд наименований разница достигла 251 миллиарда долларов.