В Латвии заявили об открытости для российских СМИ на фоне отзыва лицензии «Дождя»

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что страна открыта для российских средств массовой информации и журналистов на фоне отзыва лицензии на вещание телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом). Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Я хочу подчеркнуть главное: вся эта история с телеканалом "Дождь" показывает, что Латвия открыта для российских СМИ и журналистов. В Латвии работает более десяти СМИ, связанных с Россией, сюда приехало большое количество журналистов. И с весны, когда этот процесс начался, мы не зафиксировали ни одного нарушения, ноль случаев. В свою очередь, в случае телеканала "Дождь" мы постоянно сталкиваемся с разного рода проблемами», — сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что необходимо только соблюдать законы Латвии. По словам главы ведомства, телеканал не осознает всей серьезности нарушений. Аболиньш подчеркнул, что «Дождь» больше не может находиться в латвийском информационном пространстве.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала в связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку. Вещание канала будет прекращено 8 декабря, уточнил глава ведомства.