Врач назвала продукты для укрепления сосудов

Эндокринолог Зяблова: щавель, гречка, рыба и авокадо полезны для укрепления сосудов

Эндокринолог Елена Зяблова назвала продукты для укрепления сосудов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По ее словам, чтобы сосуды оставались крепкими и эластичными, важно избегать большого количества холестерина, которым богата жирная пища животного происхождения, и употреблять полезные для сердечно-сосудистой системы продукты.

Врач посоветовала включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Она призвала употреблять щавель, гречку, бобы, рыбу. «Также стоит обратить внимание на авокадо, так как он снижает риск появления холестериновых бляшек, что оказывает положительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы», — сказала она.

По ее словам, для укрепления сосудов также следует включить в рацион ягоды, которые оказывают тонизирующее влияние на работу сердца. К ним относятся клюква, брусника, черника, малина и земляника.

Ранее диетолог Виктория Годфри назвала замедляющий старение и улучшающий здоровье организма алкогольный напиток. По словам специалистки, в приготовленном на основе красного вина глинтвейне содержится антиоксидант под названием ресвератрол, который способствует улучшению свертывания крови и обладает противовоспалительными свойствами.