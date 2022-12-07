Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 7 декабря 2022Наука и техника

Starlink испытали в экстремальных условиях

Wccftech: ученые испытали спутниковый интернет Starlink в условиях Антарктиды

Кадр: @icy_pete

Ученые рассказали о возможности эксплуатации оборудования Starlink в экстремальных условиях. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа обратили внимание на видеоматериалы Центра исследования древнейших льдов (COLDEX), на которых специалисты продемонстрировали работу оборудования Starlink. По словам ученых, они используют терминалы интернет-сервиса при низких температурах и сильном ветре.

На опубликованном в Twitter организации видео команда проекта показала терминал Starlink, работающий на холоде и при сильном ветре. По словам ученых, температура на станции Аллан-Хиллз достигает минус 19 градусов, при этом оборудование компании Илона Маска можно использовать при температуре до минус 30 градусов. Однако ситуацию осложняет сильный ветер, порывы достигают 10 метров в секунду.

По словам участников проекта COLDEX, спутниковое оборудование помогает им оставаться на связи и исследовать территорию Антарктиды. Ученые отметили, что в Антарктиде сосредоточено 90 процентов льда на планете — по их оценкам, лед появился на материке более 2,7 миллиона лет назад. На материалы COLDEX обратил внимание глава SpaceX Илон Маск. «Удивительно, что мы можем видеть то, что было заморожено 2,7 миллиона лет назад!» — написал предприниматель в своем Twitter.

В середине сентября стало известно, что спутниковый интернет Starlink начал работать в Антарктиде. Таким образом, к концу 2022 года сервис Starlink оказался запущен на всех континентах планеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Стало известно об ожидании на Западе российско-украинских переговоров
Сгорел один из лучших российских ресторанов
Российским чиновникам захотели запретить выезд за границу на Новый год
Метеоролог предупредил о неоднородной зиме в Европе
Россия согласилась на создание зоны защиты ЗАЭС
Раскрыта схема мошенников по перехвату звонков и СМС
В сети восхитились внешностью полной блогерши в откровенных нарядах
Военкор рассказал о вытеснении российскими войсками ВСУ из Марьинки
Названы помогающие прийти в себя после новогодних праздников продукты
Названы самые популярные маршруты путешествий по России на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.