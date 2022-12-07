Число погибших в результате стрельбы в Крымске выросло до пяти

Число погибших в результате стрельбы в Крымске на Кубани выросло до пяти

Число погибших в результате стрельбы возле торгового центра «Славянский» в Крымске на Кубани выросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника в правоохранительных органах, раненый 61-летний мужчина скончался в больнице Краснодара.

Ранее правоохранители раскрыли личность устроившего стрельбу в Крымске россиянина. Им оказался местный житель Владимир Жиров. В день трагедии мужчина проиграл суд бывшей жене и сыну, которые отсудили у него купленную незадолго до развода квартиру. После оглашения вердикта Жиров поехал к жене, устроил ссору, а затем открыл огонь.

О ЧП возле торгового центра в Крымске стало известно 24 ноября. Стрельба из винтовки по людям одетого в камуфляж мужчины попала на видео.