ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 под Артемовкой в ДНР

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Артемовки Донецкой народной республики (ДНР) был сбит в воздухе самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, силами противовоздушной обороны сбито четыре украинских беспилотника, а также перехвачено такое же число реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее 4 декабря в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении украинского штурмовика Су-25. По данным военного ведомства, самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска в ДНР.