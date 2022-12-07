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13:08, 7 декабря 2022Россия

ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР

ВКС России сбили украинский бомбардировщик Су-24 под Артемовкой в ДНР

Фото: РИА Новости

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Артемовки Донецкой народной республики (ДНР) был сбит в воздухе самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, силами противовоздушной обороны сбито четыре украинских беспилотника, а также перехвачено такое же число реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее 4 декабря в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении украинского штурмовика Су-25. По данным военного ведомства, самолет был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска в ДНР.

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Игорь Дмитров
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