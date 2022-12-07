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17:42, 7 декабря 2022Ценности

Студентка сделала тату на глазах и ослепла

Студентка Анайя Петерсон сделала тату на глазах как у блогерши Эмбер Люк и ослепла

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Студентка юридического факультета из Белфаста, Северная Ирландия, сделала татуировку на глазах и пожалела об этом. Соответствующий материал появился на сайте издания News.com.au.

Анайя Петерсон вдохновилась образом популярной австралийской блогерши Эмбер Люк, которая изменила цвет глаз посредством введения чернил для татуировки, и ослепла на три недели. Несмотря на последствия, произошедшие с моделью, ирландка последовала ее примеру и записалась на подобную манипуляцию. «Сначала я просто собиралась зататуировать один глаз голубыми чернилами, поскольку думала, что если я ослепну, то по крайней мере я буду видеть вторым глазом», — рассказала она.

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По ее словам, после первого сеанса она не испытывала дискомфорт кроме ощущения сухости в глазах и редких головных болей. В связи с этим героиня истории решила покрасить второй глаз. Однако через восемь месяцев после процедуры у девушки опухли веки. Она обратилась за помощью к врачам, которые вводили ей в течение трех дней препараты внутривенно и сделали биопсию пораженного глаза. «Честно говоря, я просто хотела быть дома и смотреть телевизор. Я даже не могу выразить это словами. Это было совсем неприятно», — поделилась своими воспоминания Петерсон и отметила, что на данный момент она почти ничего не видит.

В сентябре блогерша Сэв Регенсбургер сделала 14 татуировок за один сеанс и поделилась опытом. Так, она рассказала, что самым болезненным местом для нанесения рисунка оказалось колено.

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Мария Винар
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