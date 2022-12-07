На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов

Специалист по энергетике заявил, что трансформаторы доставят на Украину не раньше весны

Новые трансформаторы взамен уничтоженных во время обстрелов начнут доставлять на Украину не раньше весны. Первые могут прийти в марте-апреле, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Такие сроки он назвал в интервью украинскому изданию Obozrevatel.

По словам специалиста по энергетике, дело не только в сложностях с поиском необходимого оборудования, но и с логистикой.

«Трансформатор — это 250-тонный агрегат, размером в 1,5 железнодорожных вагона. Он крайне высокотехнологичен <...> Когда он будет произведен, самолета, который мог бы перевезти 250 тонн, больше в мире не существует. Поэтому придется везти кораблями. А это еще 5-6 недель на дорогу», — заявил Харченко.

При этом он отметил, что на Украине существует свое собственное производство — на «Запорожтрансформаторе». Харченко подчеркнул, что в настоящее время стране нужны десятки агрегатов.

3 декабря стало известно, что союзные силы нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Запорожтрансформатор». По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, попадание по предприятию было точным.