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14:06, 7 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов

Специалист по энергетике заявил, что трансформаторы доставят на Украину не раньше весны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ministry of Defence of Ukraine / Reuters

Новые трансформаторы взамен уничтоженных во время обстрелов начнут доставлять на Украину не раньше весны. Первые могут прийти в марте-апреле, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Такие сроки он назвал в интервью украинскому изданию Obozrevatel.

По словам специалиста по энергетике, дело не только в сложностях с поиском необходимого оборудования, но и с логистикой.

«Трансформатор — это 250-тонный агрегат, размером в 1,5 железнодорожных вагона. Он крайне высокотехнологичен <...> Когда он будет произведен, самолета, который мог бы перевезти 250 тонн, больше в мире не существует. Поэтому придется везти кораблями. А это еще 5-6 недель на дорогу», — заявил Харченко.

При этом он отметил, что на Украине существует свое собственное производство — на «Запорожтрансформаторе». Харченко подчеркнул, что в настоящее время стране нужны десятки агрегатов.

3 декабря стало известно, что союзные силы нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Запорожтрансформатор». По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, попадание по предприятию было точным.

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Алевтина Запольская
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