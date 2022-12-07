Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:16, 7 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ задержала адвоката при получении 300 тысяч рублей за выход россиянина по УДО

Под Мурманском ФСБ задержала адвоката за получение 300 тыс рублей за выход мужчины по УДО

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Мурманской области женщина-адвокат стала фигуранткой дела о покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом в среду, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Евгений Ребров.

По данным следствия, с 24 ноября по 1 декабря этого года она убедила заключенного, отбывающего наказание в одной из колоний, и его знакомого передать ей 300 тысяч рублей за помощь в условно-досрочном освобождении (УДО). Подозреваемая пообещала, что передаст часть денег судье, а другую часть — сотруднику исправительного учреждения.

На самом деле все деньги она собиралась оставить себе. 6 декабря сотрудники ФСБ задержали россиянку с поличным в момент получения денег от приятеля осужденного. Сейчас решается вопрос о ее аресте.

12 сентября сообщалось, что в Красноярске адвоката осудили на два года за обман подзащитного на три миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин захотел разобраться с хранением молдавского газа на Украине
Апартаменты в Москве стали дешевле «первички»
В Киеве заявили о нехватке мест в пунктах обогрева
ЕК захотела ограничить доступ России к дронам
ФСБ задержала адвоката при получении 300 тысяч рублей за выход россиянина по УДО
Американцы назвали основных фаворитов будущей президентской гонки
Мужчина помог возлюбленной убить мужа и инсценировал свое похищение
Названы способы привести кожу в порядок к Новому году
Кадыров предложил считать воспитание пяти и более детей профессией
Московского адвоката осудили на четыре года за аферу на 20 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.