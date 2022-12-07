ФСБ задержала адвоката при получении 300 тысяч рублей за выход россиянина по УДО

Под Мурманском ФСБ задержала адвоката за получение 300 тыс рублей за выход мужчины по УДО

В Мурманской области женщина-адвокат стала фигуранткой дела о покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом в среду, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Евгений Ребров.

По данным следствия, с 24 ноября по 1 декабря этого года она убедила заключенного, отбывающего наказание в одной из колоний, и его знакомого передать ей 300 тысяч рублей за помощь в условно-досрочном освобождении (УДО). Подозреваемая пообещала, что передаст часть денег судье, а другую часть — сотруднику исправительного учреждения.

На самом деле все деньги она собиралась оставить себе. 6 декабря сотрудники ФСБ задержали россиянку с поличным в момент получения денег от приятеля осужденного. Сейчас решается вопрос о ее аресте.

12 сентября сообщалось, что в Красноярске адвоката осудили на два года за обман подзащитного на три миллиона рублей.