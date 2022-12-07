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02:03, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

США предрекли разрыв отношений с Европой

FP: между США и ЕС наметились серьезные разногласия по поводу экономической политики

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Между США и Европой наметились серьезные разногласия по поводу экономической политики, которые вылились в скандал. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy (FP) Эдвард Олден.

По его словам, в течение нескольких месяцев «раздавалось лишь тихое ворчание», однако на прошлой неделе недовольство вырвалось наружу. «Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям, ключевого координационного органа трансатлантической экономической политики, которые пройдут на этой неделе в Мэриленде», — написал он.

Олден добавил, что Бретон назвал приоритетом «сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы».

Журналист считает, что разногласия между Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС) особенно обострились на фоне конфликта на Украине. По его словам, цены на природный газ в большинстве европейских стран в десять раз превышают показатели США. Он подчеркнул, что это поставило европейскую промышленность в «крайне невыгодное конкурентное положение».

Обозреватель добавил, что каждая из новых мер американских властей «склоняет чашу весов в пользу» компаний, которые инвестируют в США, а не в Европу.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Европу добиваться автономии от США. «Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии», — отметила министр. При этом она добавила, что такой подход вовсе не подразумевает большее дистанцирование от США.

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Марина Совина
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