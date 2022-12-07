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10:35, 7 декабря 2022Россия

ЛДПР пригласила основателя ЧВК «Вагнер» на слет партии

ЛДПР пригласила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на слет партии в Москве

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На слет партии ЛДПР, который пройдет в Москве с 11 по 13 декабря, пригласили бизнесмена, основателя частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции либерал-демократов в Госдуме.

Мероприятие в столице приурочат к 33-летию партии, разъяснили в пресс-службе либерал-демократов.

Всероссийский слет обещает быть масштабным, уточнили представители ЛДПР. Кроме Пригожина на мероприятие пригласили много известных людей.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы «Вагнера» никогда не переходили законы нравственности. Таким образом он объяснил, почему США не спешат признавать ЧВК террористической организацией.

29 ноября Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты изучают возможность признать ЧВК «Вагнер» террористической структурой. Источники отметили, что данным вопросом занимается администрация президента США Джо Байдена.

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Анна Щербакова
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