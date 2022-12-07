В Китае сообщили об упадке США и снижении роли Европы в мире

Global Times заявила о страхе Европы из-за снижающейся роли в мире на фоне кризисов

Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, пишет китайское издание Global Times (GT).

Отмечается, что Европа начинает беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешенных кризисов и появления новых, «из-за чего у нее нарастает чувство страха».

По словам автора, сегодняшняя международная обстановка показывает подъем Востока и упадок Запада с последующим переходом к многополярному миру.

«Старые добрые времена для них давно прошли. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа — в абсолютном», — пишет аналитик Сун Лучжэн.

В статье также отмечается, что между Европейским союзом (ЕС) и Соединенными Штатами нарастает стратегическое соперничество, которое негативно влияет на европейскую промышленность.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна призвала Европу добиваться автономии от США. «Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии», — отметила министр. При этом она добавила, что такой подход вовсе не подразумевает большее дистанцирование от США.