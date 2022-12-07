Пригожин предложил полицейским из Новошахтинска посмотреть «Рэмбо: Первая кровь»

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил полицейским из Новошахтинска посмотреть «Рэмбо»

Полицейским из Новошахтинска стоило бы посмотреть фильм «Рэмбо: Первая кровь», чтобы понять, как ловить людей, покинувших поле боя с оружием. С таким предложением выступил владелец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Его заявление приводит в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба компании «Конкорд», которой также владеет бизнесмен.

Бизнесмен напомнил полицейским цитату из фильма, произнесенную персонажем «Рэмбо», полковником Траутманом. «Дайте ему уйти (...) пока. Разрядите ситуацию, забудьте о нем. Оставьте маленькую лазейку и позвольте ему ускользнуть. А потом объявите в национальный розыск», — процитировал персонажа фильма Пригожин.

Владелец ЧВК иронично поблагодарил полицейских, которые задержали человека, «как говорят, никого не трогавшего в Новошахтинске».

Ранее Пригожин заявил о намерении проверить принадлежность мужчины, стрелявшего в полицейских под Ростовом-на-Дону к военному формированию.

Злоумышленник напал на сотрудников полиции и обстрелял их из пулемета во вторник, 6 декабря. Один из полицейский был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчину в камуфляже искали почти сутки и задержали лишь 7 декабря.