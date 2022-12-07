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11:30, 7 декабря 2022Забота о себе

Установлена связь между весом человека и его удовлетворенностью отношениями

PsyPost: недовольные собственным телом люди чаще не удовлетворены личной жизнью

Фото: Shutterstock

Группа американских ученых под руководством кандидата психологических наук Даны Л. Стайлз установила связь между весом человека и его удовлетворенностью качеством личной жизни. Об этом сообщает издание PsyPost.

Специалисты проанализировали данные 56 исследований и 43 научных статей и доказали правомерность утверждения, что никто не может полюбить человека, пока тот не полюбит сам себя. Результаты их работы показали, что недовольные собственным телом люди чаще остальных не удовлетворены качеством романтических отношений. При этом у женщин данная взаимосвязь проявляется значительно сильнее, чем у мужчин.

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В то же время, как отметили ученые, люди с высоким индексом массы тела менее подвержены данной тенденции. Они гораздо реже сообщают об ухудшении качества личной жизни из-за лишнего веса, даже если негативно воспринимают свою внешность. По мнению Стайлз и ее коллег, это связано со снижением общественного давления на полных людей благодаря продвижению идей бодипозитива.

Ранее певец известной американской кантри-группы Dan + Shay’s Шей Муни признался, что после похудения на 23 килограмма все еще не узнает себя в зеркале. Однако, по словам музыканта, он чувствует, что его физическое и ментальное самочувствие значительно улучшилось. Музыкант добавил, что к решению сбросить вес его никто не принуждал.

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Наталья Обрядина
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