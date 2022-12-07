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20:48, 7 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за избиение соседки до смерти из-за претензий

В Астрахани осудили на 12 лет мужчину, скинувшего с лестницы пенсионерку из-за претензий

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Астрахани приговорил к 12 годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за убийство 66-летней соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 18 мая пенсионерка пришла к фигуранту с претензиями, что он ее затапливает. Тогда осужденный начал избивать женщину руками и ногами, а затем сбросил ее через перила лестницы между третьим и вторым этажами. Потерпевшая скончалась.

Свидетелями расправы стали соседи, именно они обратились в полицию.

Ранее стало известно, что в Саратовской области задержан россиянин, подозреваемый в убийстве 69-летней пенсионерки.

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Екатерина Власова
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