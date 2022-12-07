США обеспокоились чрезмерной зависимостью от Китая

Глава Минторга Раймондо заявила, что США чрезмерно зависят от товаров из Китая

Глава Минторга США Джина Раймондо заявила, что страна чрезмерно зависит от товаров из отдельных государств, нехватка которых может значительно дестабилизировать американские цепочки поставок. Об этом сообщает Foreign Policy.

«В определенный момент я осознала, насколько сильно мы зависимы от Китая по отдельным видам товаров», — сказала она.

По ее словам, в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов снижать такую зависимость. «Мы знаем, где уязвимы. Например, в США мы вообще не производим самых современных чипов в мире. Так что мы будем успешными, если достигнем целей национальной безопасности и будем производить чипы, необходимые для нашей защиты и поддержки экономики», — отметила она.

Ранее американский обозреватель Джеймс Карафано призвал мировых лидеров отказаться от сотрудничества с Китаем во всех сферах, тем самым, изолируя Пекин. Эксперт обвинил КНР в пандемии коронавируса, в допущении проведения российской спецоперации на Украине, а также в угрозе жителям Тайваня.

