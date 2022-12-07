Кремль анонсировал вручение Путиным звезд Героя России

Администрация президента анонсировала вручение Путиным звезд Героя России 8 декабря

Президент России Владимир Путин 8 декабря вручит звезды Героя России. Мероприятие анонсировала пресс-служба администрации главы государства, сообщение приводит ТАСС.

Церемония пройдет в Кремле.

В пресс-службе отметили, что на мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм.

Ранее Путин рассказал, что был удивлен разговорами с солдатами, в которых он был поражен их боевым духом. «Это дает мне полное основание говорить, что они — герои», — заявил глава государства.