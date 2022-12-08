В ДНР объяснили ротацию ВСУ под Авдеевкой

Депутат ДНР Баевский объяснил постоянную ротацию ВСУ под Авдеевкой высокими потерями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены проводить постоянную ротацию под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) из-за высоких потерь, которые они несут в результате действий российской армии. Об этом заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский, его слова передает ТАСС.

По словам Баевского, группировка ВСУ на этом участке фронта насчитывает тысячи человек. «Речь идет о достаточно серьезной группировке и достаточно серьезно окопанной. Тем не менее мы ее перемалываем. И если бы мы ее не перемалывали, то таких ротаций — регулярных, ежедневных, точнее еженочных — не было бы», — рассказал депутат.

Он объяснил, что точную численность группировки ВСУ на этом направлении назвать трудно. «Мы фиксируем практически каждую ночь — меняется количество личного состава, подвозят, увозят. Единовременно зафиксировать какую-то цифру крайне тяжело», — резюмировал Баевский.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от переговоров позволит России «доделать всю работу до конца», не размениваясь на компромиссы.