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19:14, 8 декабря 2022Мир

Экс-советник Трампа назвал обмен Бута капитуляцией

Экс-советник Трампа Болтон заявил, что обмен Бута является капитуляцией США
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Обмен Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута означает капитуляцию США перед Россией. Так обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном оценил экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон в Twitter.

«Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются, [наблюдая за этим]», — заявил он.

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Дмитрий Сотак
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