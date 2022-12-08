Экс-советник Трампа назвал обмен Бута капитуляцией

Экс-советник Трампа Болтон заявил, что обмен Бута является капитуляцией США

Обмен Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута означает капитуляцию США перед Россией. Так обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном оценил экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон в Twitter.

«Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются, [наблюдая за этим]», — заявил он.