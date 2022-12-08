Диетолог перечислила повышающие физическую выносливость группы продуктов

Диетолог Раджабова посоветовала есть авокадо и орехи для повышения физической выносливости

Чтобы повысить выносливость организма и легче справляться с физическими нагрузками, необходимо регулярно есть авокадо и орехи, посоветовала диетолог Ума Раджабова. Эти и некоторые другие группы продуктов, позволяющие восполнить энергетические затраты, она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Раджабовой, продуктами, повышающими физическую выносливость, считаются богатые полезными жирами оливковое масло, авокадо, различные орехи, а также жирные сорта рыбы и масло гхи. Диетолог рекомендовала обязательно включить их в рацион при интенсивных занятиях спортом, так как именно жиры «берут на себя ответственность за снабжение организма энергией и поддержание его работоспособности и восстановления».

Помимо этого, специалистка предложила обратить внимание на обеспечивающие энергией в краткосрочной перспективе углеводы. По ее мнению, для повышения выносливости организма в рационе обязательно должны присутствовать крупы, в частности, гречка, киноа, рис, а также в достаточном количестве свежие овощи, фрукты и ягоды.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала самую вредную для здоровья рыбу. Она рекомендовала как можно реже есть тунец, так как в нем накапливаются соли тяжелых металлов и ртуть.