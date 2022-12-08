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18:05, 8 декабря 2022Из жизни

Принц Гарри и Меган сняли на видео все происходившее с ними перед бегством в США

Перед бегством в США принц Гарри всерьез опасался за безопасность своей семьи

Фото: Ted Shaffrey / AP

Перед бегством в США в 2020 году британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали снимать на видео все, что с ними происходило. Об этом сообщается в документальном сериале «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

По словам Гарри, он всерьез опасался за безопасность Меган и своего сына Арчи. «Один друг посоветовал нам документировать все, что происходило с нами в то время, — рассказал он. — В тот момент было столько дезинформации, особенно о нас и нашем отъезде, что это казалось довольно разумной идеей».

Гарри намерен воспользоваться случаем, чтобы разоблачить коррупцию и тайные связи между королевской семьей и британской прессой. «Мы знаем всю правду. Монархия знает всю правду. И пресса знает всю правду, потому что она в этом замешана», — заявил он.

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Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.

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Олег Парамонов
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