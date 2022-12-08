Руководству госкомпаний России пригрозили урезать премии за плохие показатели

Правительство РФ рекомендовало урезать премии руководству госкомпаний за плохие показатели

В России возросла ответственность руководства госкомпаний за достижение показателей и своевременную публикацию отчетности — власти пригрозили «депремировать отстающих» на 20 процентов от стимулирующих выплат. Мера введена распоряжением правительства по изменению рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности компаний с госучастием. Документ опубликован на сайте кабмина.

Урезать премии будут за неполное, несвоевременное и недостоверное раскрытие данных о достижении ключевых показателей эффективности. В то же время за выполнение поставленных целей теперь будут награждать щедрее — размер премии за достижение функциональных ключевых показателей эффективности составит от 15 до 50 процентов совокупной годовой премии.

Как напомнила пресс-служба правительства, с 2022 года госкомпании должны ежеквартально отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности. Общекорпоративные показатели характеризуют прибыльность организаций, функциональные — позволяют оценить работу, «связанную с реализацией значимых проектов».

Ранее в декабря в кабмине отвергли идею о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии в декабре и назвали эту идею противоречащей пенсионному законодательству. С такой инициативой выступили Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Как указали в правительстве, «предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости». Депутат Светлана Бессараб заявила, что при дефицитном бюджете найти источник необходимых средств будет «очень сложно».

