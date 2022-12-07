Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:37, 7 декабря 2022Экономика

В Госдуме не поддержали идею о выплате тринадцатой пенсии

Комитет Госдумы по соцполитике рекомендовал отклонить законопроект о тринадцатой пенсии

Фото: Shutterstock

Комитет Госдумы по социальной политике не поддержал идею о выплате тринадцатой пенсии и рекомендовал отклонить соответствующий законопроект в первом чтении, пишет РИА Новости.

Рекомендация касается законопроекта, внесенного фракцией ЛДПР еще в декабре 2021 года. Документ предлагает на регулярной основе выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам дополнительную пенсию в конце года. Тогда в ЛДПР подсчитали, что на реализацию законопроекта о предновогодней пенсионной выплате потребуется выделить из бюджета около 786 миллиардов рублей.

Депутат Светлана Бессараб заявила, что при дефицитном бюджете найти источник необходимых средств будет «очень сложно». Однако, по словам главы комитета по соцполитике Ярослава Нилова, обсуждение проекта о тринадцатой пенсии продолжится на заседании Госдумы.

6 декабря партия «Справедливая Россия — За правду» заявила о намерении внести в Госдуму аналогичный законопроект с предложением выплачивать в декабре дополнительную страховую пенсию по старости. Лидер справороссов Сергей Миронов пояснил, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, поэтому им требуется поддержка со стороны государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на план США исключить Россию из G20
Пригожин отреагировал на информацию об обстреле полицейских бойцом ЧВК «Вагнер»
Раскрыта опасность крошечных капель внутри клеток
Госдума приняла закон о МРОТ на 2023 год
Назван наиболее вероятный ответ России на потолок цен на нефть
Вещь из тизера сериала о Меган Маркл вызвала ажиотаж в сети за одни сутки
Эштон Кутчер рассказал о чувстве вины перед братом-близнецом с ДЦП
Сексолог перечислил обязательные для обсуждения с партнером темы
Названо условие участия российских спортсменов в Олимпийских играх
Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.