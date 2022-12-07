В Госдуме не поддержали идею о выплате тринадцатой пенсии

Комитет Госдумы по соцполитике рекомендовал отклонить законопроект о тринадцатой пенсии

Комитет Госдумы по социальной политике не поддержал идею о выплате тринадцатой пенсии и рекомендовал отклонить соответствующий законопроект в первом чтении, пишет РИА Новости.

Рекомендация касается законопроекта, внесенного фракцией ЛДПР еще в декабре 2021 года. Документ предлагает на регулярной основе выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам дополнительную пенсию в конце года. Тогда в ЛДПР подсчитали, что на реализацию законопроекта о предновогодней пенсионной выплате потребуется выделить из бюджета около 786 миллиардов рублей.

Депутат Светлана Бессараб заявила, что при дефицитном бюджете найти источник необходимых средств будет «очень сложно». Однако, по словам главы комитета по соцполитике Ярослава Нилова, обсуждение проекта о тринадцатой пенсии продолжится на заседании Госдумы.

6 декабря партия «Справедливая Россия — За правду» заявила о намерении внести в Госдуму аналогичный законопроект с предложением выплачивать в декабре дополнительную страховую пенсию по старости. Лидер справороссов Сергей Миронов пояснил, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, поэтому им требуется поддержка со стороны государства.