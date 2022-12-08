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11:49, 8 декабря 2022Россия

Боец с позывным Пуля рассказал об отбивающем гранаты ногой товарище в Мариуполе

WarGonzo: российский боец с позывным Лис отбивал ногой гранаты ВСУ при штурме Мариуполя

Фото: Reuters

Во время штурма Мариуполя российский военный с позывным Лис отбивал гранаты, брошенные со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с WarGonzo рассказал его товарищ с позывным Пуля.

«Один кинул гранату, мой друг не растерялся, отбил ее, после чего она взорвалась, и мы услышали крики», — рассказал российский военный. По словам бойца, они с товарищем подошли к месту взрыва и обнаружили американского наемника. «Очень плохо разговаривал на украинском языке, пытался говорить на русском. Мы постарались оказать ему медицинскую помощь, но уже было поздно», — сообщил собеседник издания.

Военный также рассказал, что при попытке продвинуться дальше ситуация повторилась — в их сторону полетела еще одна граната. «Лис повторил этот маневр и отбил гранату, это надо иметь железные нервы и русских дух», — заключил он.

В начале ноября было опубликовано видео с российским военным, отбросившим прилетевшие в него гранаты Вооруженных сил Украины. По словам мужчины, ему удалось отбросить от себя восемь гранат, однако одна из них взорвалась, и военный получил осколочные ранения. В настоящий момент он находится в больнице.

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Варвара Кошечкина
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