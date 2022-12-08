В Германии историю с захватом бундестага назвали попыткой скрыть провалы властей

Немецкий политик Котре счел историю с захватом бундестага попыткой скрыть провалы властей

История с неудавшимся госпереворотом, участники которого якобы планировали захват бундестага, — это попытка властей Германии скрыть собственные провалы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Политик подчеркнул, что, судя по сообщениям СМИ, реальной угрозы попытки госпереворота не было, а участники заговора — скорее «горстка заблудших людей, у которых не было никаких ресурсов» для свержения правительства Германии. Более того, большинство задержанных — люди преклонного возраста.

Котре назвал сам скандал «пропагандистской операцией», отметив, что несколько крупных немецких изданий предупредили о планируемых рейдах еще за две недели. «Оно [правительство Германии] хочет отвлечь внимание от своих неудач в энергетической и экономической политике, а также от все более очевидного насилия со стороны мигрантов», — счел депутат.

Ранее полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка и сочувствующие, в том числе бывший депутат Бундестага от АдГ Биргит Мальзак-Винкельман, теперь работающая судьей в Берлине.

Сообщалось, что заговорщики были адептами идеологии Reichsburger («Рейхсбюргер», граждане Рейха), которая отрицает легитимность государственности ФРГ, и надеялись передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. По словам генпрокурора ФРГ Петера Франка, организаторы неудачного госпереворота также учредили совет, выполнявший функции правительства, и хотели создать новую армию.