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11:21, 8 декабря 2022Бывший СССР

Глава Красного Креста приехала на Украину

Президент МККК Мирьяна Сполярич Эггер прибыла на Украину с четырехдневным визитом

Фото: Yevhen Titov / Reuters

На Украину прибыла глава Международного Комитета Красного креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер, она проведет в стране четыре дня и намеревается встретится с жителями Николаевской области Украины и Херсонской области России, подконтрольной Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я приехала на Украину с четырехдневным визитом. Сегодня я встречусь с людьми в Николаевской и Херсонской областях», — сообщила Эггер. Также она собирается провести встречи с руководителями украинских подразделений МККК.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. По его мнению, это может произойти в 2023 году.

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Василий Мека
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