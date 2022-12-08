Глава Красного Креста приехала на Украину

Президент МККК Мирьяна Сполярич Эггер прибыла на Украину с четырехдневным визитом

На Украину прибыла глава Международного Комитета Красного креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер, она проведет в стране четыре дня и намеревается встретится с жителями Николаевской области Украины и Херсонской области России, подконтрольной Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я приехала на Украину с четырехдневным визитом. Сегодня я встречусь с людьми в Николаевской и Херсонской областях», — сообщила Эггер. Также она собирается провести встречи с руководителями украинских подразделений МККК.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. По его мнению, это может произойти в 2023 году.