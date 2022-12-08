Минобороны заявило об уничтожении пяти пусковых установок РСЗО MLRS и MARS-II

Минобороны заявило об уничтожении американских РСЗО MLRS и немецких MARS-II

В Запорожской области российские военные уничтожили пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS-II. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что пять пусковых установок РСЗО MLRS американского производства и MARS-II немецкого производства были уничтожены высокоточным оружием — они находились в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское.

Помимо этого, российские военные также ликвидировали две американские пусковые установки HIMARS у Ильичевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении более 70 ракет для HIMARS на металлургическом комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Российские военные также уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS, которые находились в цеху украинского комбината. Еще четыре такие же установки получили критические повреждения.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.