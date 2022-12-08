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14:57, 8 декабря 2022Экономика

Названа самая богатая в мире семья

Times назвал семью президента ОАЭ самой богатой в мире
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна названа самой богатой в мире в рейтинге The Times.

Главе ОАЭ принадлежит компания Royal Group, а также доли в английском футбольном клубе «Манчестер Сити», компании предпринимателя Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty. Bloomberg оценивает капитал Аль Нахайянов в 300 миллиардов долларов.

На втором месте находится семья Уолтон, владельцы сети магазинов Walmart. Их состояние оценивается в 224,5 миллиарда долларов. В пятерку также попали семьи Марс (160 миллиардов долларов), Кох (128,8 миллиарда долларов) и королевская семья Саудовской Аравии (105 миллиардов долларов).

В октябре Bloomberg назвал семью Уолтон самой богатой. За год она обеднела на 13,7 миллиарда долларов. Семье из Арканзаса принадлежит 47 процентов розничной сети и более десяти тысяч магазинов по всему миру, выручка компании составляет 559 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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